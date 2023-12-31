Хуситы взяли ответственность за ракетную атаку по контейнеровозу Maersk Hangzhou

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли ответственность за ракетный удар по контейнеровозу Maersk Hangzhou в Красном море, сообщает RT. Об этом заявил официальный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Он заявил, что контейнеровоз направлялся в один из портов оккупированной Палестины и был атакован противокорабельными ракетами, когда его экипаж отказался «реагировать на предупреждения».

В то же время в США заявили об уничтожении членов экипажа трех лодок хуситов, которые атаковали контейнеровоз Maersk, сообщает Bloomberg.

Четыре небольших катера из Йемена подошли к Maersk Hangzhou на расстояние 20 метров и попытались его штурмовать, сообщило Центральное командование США. После устных предупреждений с лодок открыли стрельбу по американским вертолетам.

Вертолеты с авианосцев USS Eisenhower и USS Gravely ответили атакой, в результате которой три лодки были потоплены, а их экипажи погибли. Согласно заявлению, четвертая лодка скрылась. Американский персонал и оборудование не пострадали.

Яхья Сариа заявил, что хуситы продолжат наносить удары по судам, направляющимся в Израиль.