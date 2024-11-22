В Москве прошло заседание Совета по защите интересов РФ в Арктике

Первое заседание Совета по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике Морской коллегии России состоялось в Москве. Об этом сообщает Морская коллегия РФ.

Заседание провели помощник президента России и руководитель Совета Николай Патрушев и заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с выявлением и анализом угроз безопасности России в Арктике. В его ходе также подчеркнули один из ключевых приоритетов морской политики РФ - ускорение экономического и инфраструктурного освоения региона и сохранение за Российской Федерацией неотъемлемого контроля над арктической территорией.

«Выработаны предложения, направленные на создание новых верфей, развитие технологий строительства грузовых судов с ледовым классом», - говорится в сообщении.

Отмечено, что необходимо поддерживать работоспособность иностранной техники и оборудования и при этом создавать собственные линии продукции, а также ускоренно развивать отечественные технологии бурения, геологоразведки, строительства судов и верфей, арктической инфраструктуры.

Ранее Патрушев заявил, что корабельный состав органов ФСБ должен быть усилен.