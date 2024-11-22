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В Москве прошло заседание Совета по защите интересов РФ в Арктике

Выработаны предложения по созданию новых верфей, развитию технологий строительства грузовых судов ледового класса.
Тимур Шерзад 2024-11-22 18:54:58
© Фото: Морская коллегия России © Видео: Морская коллегия России

Первое заседание Совета по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике Морской коллегии России состоялось в Москве. Об этом сообщает Морская коллегия РФ. 

Заседание провели помощник президента России и руководитель Совета Николай Патрушев и заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с выявлением и анализом угроз безопасности России в Арктике. В его ходе также подчеркнули один из ключевых приоритетов морской политики РФ - ускорение экономического и инфраструктурного освоения региона и сохранение за Российской Федерацией неотъемлемого контроля над арктической территорией. 

«Выработаны предложения, направленные на создание новых верфей, развитие технологий строительства грузовых судов с ледовым классом», - говорится в сообщении.

Отмечено, что необходимо поддерживать работоспособность иностранной техники и оборудования и при этом создавать собственные линии продукции, а также ускоренно развивать отечественные технологии бурения, геологоразведки, строительства судов и верфей, арктической инфраструктуры. 

Ранее Патрушев заявил, что корабельный состав органов ФСБ должен быть усилен.

#в стране и мире #арктика #николай патрушев #юрий трутнев #Морская коллегия
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