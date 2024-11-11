Было бы море, а корабли будут: как прошел спуск на воду ледокола «Чукотка»

На этой неделе на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге произошло стратегически важное событие - на воду спустили новейший атомный ледокол «Чукотка». Длина его корпуса составляет 174 метра, ширина - 24 метра, высота борта - 15 метров. Главной задачей этого атомохода станет обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики.

Пожалуй, главный секрет атомного ледокола Чукотка - его винты по бортам. Два тяговых, ходовые, а посередине рулевой винт. Он дает основной поток воды именно на руль, позволяя ледоколу разворачиваться буквально на месте. По свободной воде ледокол может развивать скорость до 22-х узлов в час, а по льду он идет со скоростью примерно два узла. Всю конструкцию толкают эти винты, и ледокол буквально проминает под собой ледяную корку.

Реакторы установили на корабль 9 месяцев назад. Они перерабатывают воду в пар, который раскручивает турбины ледокола, обеспечивая кораблю ход и полную энергонезависимость на протяжении 7 лет. Потом - перезагрузка, и опять в ледяное море. Срок службы таких реакторов, как и самого ледокола - 40 лет.

На спуск корабля на воду приходили целыми семьями. Приезжали из Санкт-Петербурга и из других городов - настолько это торжественное событие. Ну, а рядом, на стене, висели часы обратного отсчета. Они были запущены в момент постановки корабля на стапель, в момент закладки первого блока корпуса.

Кроме «Чукотки» здесь, на Балтийском заводе, строятся еще два корабля такого же класса - «Якутия» и «Ленинград». В следующем году должен быть заложен «Сталинград» - еще один атомный ледокол той же серии. Параллельно в Комсомольске-на Амуре на верфи «Звезда» строится самый мощный атомный ледокол нового поколения «Лидер». Создание таких судов, как отметил президент РФ Владимир Путин - это еще одно воплощение индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала России.

«Я могу вам сказать, что на сегодняшний день те ледоколы, которые строятся, в них практически отсутствуют импортные компоненты. Конечно, на более ранних этапах они могли присутствовать. Сейчас мы полностью перешли на российские комплектующие. Те дополнительные какие-то нововведения, которые на ледоколах присутствуют, не носят принципиальный характер. Все у нас устоялось», - рассказал генеральный директор судостроительной корпорации Андрей Пучков.

Для Запада, считающего, что для одной России природных богатств на Севере слишком много и что наша страна не может и не должна самостоятельно управлять такой магистралью как Северной морской путь, ледокол «Чукотка» станет еще одним доказательством, что такая позиция ошибочна. Арктическая зона России - это почти треть территории нашей страны, и ледокольному флоту России быть. Тем более, что строить ледоколы в России умеют, хоть это и тяжелая работа.

Подробнее о том, как проходил спуск ледокола на воду и чем отличается этот корабль, смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».