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Патрушев заявил, что корабельный состав органов ФСБ должен быть усилен

Николай Патрушев отметил, что это обусловлено террористической угрозой, исходящей от иностранных спецслужб и формирований, а также международных террористов и экстремистов.
Тимур Шерзад 2024-11-13 14:54:30
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что корабельный состав органов Федеральной службы безопасности России должен быть усилен. Он сделал это в ходе совещания на базе кораблей Пограничного управления ФСБ России по Дагестану.

Патрушев отметил, что в настоящее время сохраняются террористические угрозы, исходящие от специальных служб иностранных государств и вооруженных формирований, а также международных террористических и экстремистских организаций. 

Он добавил, что также необходимо совершенствовать подготовку экипажей, системы управления, связи и освещения обстановки. Нужно, сказал Патрушев, совершенствовать и условия базирования, а также обеспечения корабельного состава. 

Ранее Патрушев заявил, что Россия удерживает мировое лидерство в строительстве атомных судов. 

#в стране и мире #ФСБ #терроризм #николай патрушев #государственная граница #Корабельный состав
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