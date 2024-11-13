Патрушев заявил, что корабельный состав органов ФСБ должен быть усилен

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что корабельный состав органов Федеральной службы безопасности России должен быть усилен. Он сделал это в ходе совещания на базе кораблей Пограничного управления ФСБ России по Дагестану.

Патрушев отметил, что в настоящее время сохраняются террористические угрозы, исходящие от специальных служб иностранных государств и вооруженных формирований, а также международных террористических и экстремистских организаций.

Он добавил, что также необходимо совершенствовать подготовку экипажей, системы управления, связи и освещения обстановки. Нужно, сказал Патрушев, совершенствовать и условия базирования, а также обеспечения корабельного состава.

Ранее Патрушев заявил, что Россия удерживает мировое лидерство в строительстве атомных судов.