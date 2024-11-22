МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт: новые санкции США осложнят расчеты за газ с Европой

В первую очередь трудности в расчете за газ коснутся таких стран, как Венгрия и Словакия.
Таисия Кваша 2024-11-22 17:05:55
© Фото: Silas Stein, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Санкции против Газпромбанка негативно скажутся на расчетах за сжиженный газ со странами Евросоюза. Об этом заявил в беседе со «Звездой» эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Он отметил, что сложности в первую очередь коснутся таких стран, как Венгрия и Словакия.

Бархота заявил, что ограничения не будут значимыми для России, так как еще весной 2022 года предполагались санкции Запада против «Газпрома». Сейчас компания стала работать на поставки природного газа на азиатский рынок.

По словам эксперта, банк давно готовился к такому исходу и уменьшил объемы на корреспондентских счетах, снизил валютные пассивы и валютные активы.

Он также отметил, что Штаты борются за экономическое влияние в области поставки газа в Европу. Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что американский природный газ дешевле российского.

Бархота предположил, что санкции являются «временным явлением», так как вскоре можно будет выстроить диалог с новой администрацией об отмене части ограничений.

«Уже в январе с новой, республиканской администрацией, новым президентом Дональдом Трампом часть этих санкций можно будет отменить и тем самым уже сделать шаг навстречу к какому-то диалогу и формированию нового типа отношений», - заключил эксперт.

Напомним, что Минфин США ввел новые ограничения против российских банков, одним из которых является Газпромбанк. Всего под санкциями США на данный момент числятся более 100 российских физических и юридических лиц.

#РФ #ЕС #поставки газа #российские банки #наш эксклюзив #природный газ #санкции США
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 