Эксперт: новые санкции США осложнят расчеты за газ с Европой

Санкции против Газпромбанка негативно скажутся на расчетах за сжиженный газ со странами Евросоюза. Об этом заявил в беседе со «Звездой» эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Он отметил, что сложности в первую очередь коснутся таких стран, как Венгрия и Словакия.

Бархота заявил, что ограничения не будут значимыми для России, так как еще весной 2022 года предполагались санкции Запада против «Газпрома». Сейчас компания стала работать на поставки природного газа на азиатский рынок.

По словам эксперта, банк давно готовился к такому исходу и уменьшил объемы на корреспондентских счетах, снизил валютные пассивы и валютные активы.

Он также отметил, что Штаты борются за экономическое влияние в области поставки газа в Европу. Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что американский природный газ дешевле российского.

Бархота предположил, что санкции являются «временным явлением», так как вскоре можно будет выстроить диалог с новой администрацией об отмене части ограничений.

«Уже в январе с новой, республиканской администрацией, новым президентом Дональдом Трампом часть этих санкций можно будет отменить и тем самым уже сделать шаг навстречу к какому-то диалогу и формированию нового типа отношений», - заключил эксперт.

Напомним, что Минфин США ввел новые ограничения против российских банков, одним из которых является Газпромбанк. Всего под санкциями США на данный момент числятся более 100 российских физических и юридических лиц.