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Фон дер Ляйен посчитала, что американский газ дешевле российского

Глава Еврокомиссии отметила, что следует заменить российский газ на американский.
Таисия Кваша 2024-11-08 18:50:21
© Фото: Marijan Murat, dpa, Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита ЕС в Будапеште заявила, что Европа получает все больше газа из России, поэтому следует его заменить на американский.

К такому выводу она пришла после телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом, в котором они затронули интересы Европы и Штатов.

«Мы все еще получаем много СПГ (сжиженный природный газ - прим. ред.) через Россию, из России. Почему бы не заменить его газом США, который дешевле для нас и снижает наши цены на газ?» - заявила фон дер Ляйен.

Напомним, что эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков предрек рост тарифов на коммуналку в Европе в ближайшие годы. Это связано с отказом от российского газа, который долгое время поставлялось в Европу. Сейчас власти хотят вернуть себе те деньги, которые они тратили на сдерживание роста цен.

#Россия #в стране и мире #сша #Европа #Урсула фон дер Ляйен #Еврокомиссия #природный газ
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