Песков предупредил о вечернем совещании Путина без раскрытия темы

Российский президент Владимир Путин вечером в пятницу, 22 ноября, проведет совещание. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, событие запланировано на 17 или 18 часов вечера по московскому времени. Он не стал раскрывать тему предстоящего совещания, предложив дождаться начала.

«Пока не буду забегать вперед с анонсами. Давайте дождемся. Там будет открытая часть», - рассказал Песков.

Накануне, 21 ноября, после видеообращения президента России к Западу, во время которого он объявил об испытаниях новейшего гиперзвукового оружия и ударе по объекту украинского ВПК в ответ на обстрелы РФ, Песков заявил, что за 30 минут до этого американцы были проинформированы о предстоящих пусках.

На следующий день Песков сказал, что контактов с администрацией США после удара «Орешником» не было. Он подчеркнул, что вчерашнее сообщение Путина было весьма исчерпывающим и понятным, выразив уверенность, что Белый дом с ним ознакомился.