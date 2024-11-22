МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков предупредил о вечернем совещании Путина без раскрытия темы

Песков предложил дождаться начала совещания Путина, на котором будет открытая часть и озвучена его тема.
Марина Крижановская 2024-11-22 14:58:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин вечером в пятницу, 22 ноября, проведет совещание. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, событие запланировано на 17 или 18 часов вечера по московскому времени. Он не стал раскрывать тему предстоящего совещания, предложив дождаться начала.

«Пока не буду забегать вперед с анонсами. Давайте дождемся. Там будет открытая часть», - рассказал Песков.

Накануне, 21 ноября, после видеообращения президента России к Западу, во время которого он объявил об испытаниях новейшего гиперзвукового оружия и ударе по объекту украинского ВПК в ответ на обстрелы РФ, Песков заявил, что за 30 минут до этого американцы были проинформированы о предстоящих пусках.

На следующий день Песков сказал, что контактов с администрацией США после удара «Орешником» не было. Он подчеркнул, что вчерашнее сообщение Путина было весьма исчерпывающим и понятным, выразив уверенность, что Белый дом с ним ознакомился.

#в стране и мире #Кремль #Владимир Путин #Дмитрий Песков #Совещание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 