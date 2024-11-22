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Британец 11-й год ищет на свалке диск с биткоинами на 500 млн фунтов

Британец положил свой жесткий диск от персонального компьютера в ящик стола, но через какое-то время его близкие выбросили оборудование, на котором хранился закрытый ключ к тысячам биткоинов.
Дарина Криц 2024-11-22 15:48:43
© Фото: Omar Marques, Keystone Press Agency, Globallookpress

Житель Великобритании 11-й год находится в поисках своего жесткого диска от компьютера, на котором хранится доступ к биткоинам на сумму 569 миллионов фунтов стерлингов, или 73,3 миллиарда рублей.

Как сообщила BBC, 39-летний Джеймс Хауэллс купил данную криптовалюту, также известную как BTC, когда она только появилась в мире. На потерявшемся жестком диске хранится закрытый цифровой ключ, который необходим для доступа к монетам. В какой-то момент он извлек этот диск, чтобы обновить компьютер, и положил его в ящик стола, где он и оставался до 2013 года. Но близкий человек Хауэллса случайно выбросил этот HD-диск.

«На жестком диске находится 8 000 биткоинов, что на момент утилизации составляло около четырех миллионов фунтов стерлингов, но после недавнего всплеска цены биткоинов их стоимость превысила 569 миллионов фунтов стерлингов», - уточнил британский телеканал.

Мужчина уверен, что его вещь хранится на мусорной свалке в Ньюпорте. Но местные власти не разрешают ему провести там раскопки, мотивировав это тем, что они «невозможны» в соответствии с его лицензионным разрешением, к тому же они «окажут огромное воздействие на окружающую среду».

Напомним, 11 ноября сообщалось, что впервые в истории стоимость биткоина превысила уровень в 86 тысяч долларов. Накануне криптобиржа Binance фиксировала стоимость этих монет в 80 тысяч долларов.

В конце ноября 2024 года биткоин вновь пробил исторический максимум, подорожав до 99 тысяч долларов за монету.

#в стране и мире #биткоин #Великобритания #криптовалюта #жесткий диск
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