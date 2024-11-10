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Стоимость биткоина превысила $81000 и обновила исторический максимум

Ранее Binance фиксировала стоимость криптовалюты в $80 тысяч.
Таисия Кваша 2024-11-10 22:30:19
© Фото: Omar Marques, Keystone Press Agency, Globallookpress

Стоимость биткоина выросла до нового исторического максимума, достигнув ценника в 81 тысяча долларов США. Об этом указывают данные криптоплощадки Binance.

Ранее площадка зафиксировала стоимость криптовалюты в 80 тысяч долларов в 14:59 по МСК.

Напомним, что на фоне новостей о победе Трампа на выборах президента США биткоин начал стремительно расти в цене.

Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах создать в Штатах запас биткоина. Однако избранный президент США предупредил о растущем влиянии Китая в индустрии криптовалют.

#Экономика #в стране и мире #биткоин #криптовалюта
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