Стоимость биткоина превысила $81000 и обновила исторический максимум

Стоимость биткоина выросла до нового исторического максимума, достигнув ценника в 81 тысяча долларов США. Об этом указывают данные криптоплощадки Binance.

Ранее площадка зафиксировала стоимость криптовалюты в 80 тысяч долларов в 14:59 по МСК.

Напомним, что на фоне новостей о победе Трампа на выборах президента США биткоин начал стремительно расти в цене.

Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах создать в Штатах запас биткоина. Однако избранный президент США предупредил о растущем влиянии Китая в индустрии криптовалют.