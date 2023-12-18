В стране и мире Против Бориса Акунина* возбудили дело о распространении фейков о ВС РФ Ирина Елагина Основанием для уголовного преследования стала ложная информация в адрес Российской армии. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: Против Бориса Акунина* возбудили уголовное дело. Основанием для уголовного преследования стала ложная информация в адрес Российской армии. «Он подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации», - сообщила пресс-служба СКР. В СКР уточнили, что есть планы объявить Чхартишвили* в розыск. Ранее сообщалось, что известного писателя, автора детективных романов и историка-популяризатора Акунина* включили в список террористов и экстремистов службы финансовой разведки. * Борис Акунин (Г.Ш. Чхартишвили) внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Экспертное мнение и аналитика