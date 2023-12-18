Против Бориса Акунина* возбудили дело о распространении фейков о ВС РФ
Основанием для уголовного преследования стала ложная информация в адрес Российской армии.
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Против Бориса Акунина* возбудили уголовное дело. Основанием для уголовного преследования стала ложная информация в адрес Российской армии.
«Он подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации», - сообщила пресс-служба СКР.
В СКР уточнили, что есть планы объявить Чхартишвили* в розыск.
Ранее сообщалось, что известного писателя, автора детективных романов и историка-популяризатора Акунина* включили в список террористов и экстремистов службы финансовой разведки.
* Борис Акунин (Г.Ш. Чхартишвили) внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.