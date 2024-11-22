Пусть Байден услышит: как Запад отреагировал на применение «Орешника»

Западные СМИ со вчерашнего вечера начали изучать новое для себя слово «Орешник» и разбирать на цитаты заявления российского президента Владимира Путина. Запуск ракеты - однозначно сигнал, отмечают эксперты New York Times.

Обращение Владимира Путина явно уже приняли к сведению и в ООН. Пресс-секретарь генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик вдруг вспомнил о призывах Гутерриша прекратить боевые действия, назвал происходящее тревожным событием и заявил о необходимости срочно урегулировать конфликт.

«Это еще одно тревожное и вызывающее беспокойство развитие событий. Все движется в неправильном направлении. Мы хотим, чтобы все стороны предприняли срочные шаги для предотвращения эскалации, очевидно, чтобы обеспечить, как мы уже много раз говорили, защиту гражданских лиц, не наносить удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры», - заявил Дюжаррик.

На этом фоне Зеленский уже пожаловался на партнеров киевского режима. Точнее, на отсутствие их реакции на российский удар. В Пентагоне ответили демонстративно дежурно.

«Мы сконцентрированы на том, чтобы продолжать поддерживать Украину всем необходимым. В будущем ожидайте выделения новых пакетов - в течение тех недель, месяцев, которые остались у текущей администрации. Конечно, мы относимся к российским заявлениям серьезно, но в приоритете у нас - вооружать и поддерживать Украину всем, в чем она нуждается на поле боя», - заявила пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх.

С такой риторикой Вашингтона солидарны далеко не все. Несмотря на убеждение, что для дальнейшей эскалации со стороны Москвы причин нет, журналисты NBC отмечают, что российские войска и так успешно наступают по всему фронту - многие американские эксперты призывают уходящую администрацию Байдена отнестись к предупреждениям Кремля серьезно.

«В кругах некоторых высокопоставленных лиц существует убеждение, что у России нет "красных линий" и не о чем беспокоиться - что они никак не отреагируют на наши действия. И вот мы видим "Орешник" - ракету средней дальности, которую применила Россия. Кто знает, каким будет следующий шаг эскалации после этого?» - заявил директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник.

Немецкий Spiegel осторожно подчеркивает «глобальный характер» конфликта, а эксперты британской Guardian пишут, что в новой реальности европейцы пытаются откреститься от последних действий киевского режима.

«Никто не хочет признаваться в том, что именно их ракеты использовались для убийства русских на территории России. Если вы из Европы, то это очень опасно. Именно британцы поставляли Storm Shadow», - заявил австралийский журналист Джон Лайонс.

Лидеры некоторых европейских государств тоже уверены, что, говоря о готовности защищать страну всеми видами оружия, Москва не блефует. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.

«Если вы думаете, что будете стрелять чем угодно по территории России, используя логистику западных стран, западное вооружение, и что это останется без ответа, и что Путин не будет применять все виды вооружений, которые он посчитает нужным, - то вы либо его не знаете, либо вы ненормальные, третьего варианта нет. Не думайте, что кто-то где-то блефует - к сожалению, мы идем к катастрофе», - заявил Вучич.

И пока в Белом доме утверждают, что причин для эскалации якобы нет, весь мир просит стороны сесть за стол переговоров.