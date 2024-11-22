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Американский эксперт: в Вашингтоне много безумцев, способных начать ядерную войну

По словам Питера Кузника, президент США Байден не в состоянии контролировать ситуацию и слушает лишь самых агрессивных из своих «ястребов».
Алексей Курильченко 2024-11-22 09:21:16
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Администрация Байдена настолько обезумела, что стремится сделать все, чтобы спровоцировать Россию. Некоторые из них даже имеют возможность начать ограниченную ядерную войну. Об этом заявил «Звезде» директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник.

«В администрации США есть много сумасшедших, которых следовало бы закрыть в психбольнице. К сожалению, некоторые из них имеют возможность принимать решения провести ограниченную ядерную войну... Умственные способности Байдена явно на спаде. Он окружен советниками - вроде Салливана, Блинкена, - которые давно проталкивали разрешение применять ATACMS», - заявил Кузник.

Именно из-за безумных действий властей США Россия была вынуждена ответить, применив ракету «Орешник».

По мнению Кузника, Байден не способен противостоять агрессивным «ястребам» из своей администрации. Именно они контролируют действия Белого дома. Происходящее в США пугает и Европу - они осознают, что не могут повлиять на ситуацию.

Напомним, что вечером 21 ноября российский президент Владимир Путин заявил о применении новейшей российской баллистической ракеты в гиперзвуковом безъядерном оснащении «Орешник» для поражения предприятия украинского ОПК в Днепропетровске. Российский лидер подчеркнул, что это стало ответом на разрешение наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории РФ.

#сша #Джо Байден #наш эксклюзив #питер кузник #ракеты "Орешник"
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