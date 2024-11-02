«Привет» с орбиты: в Москве подготовили к открытию «Россию будущего»

Национальный центр «Россия» готовится принять первых посетителей. В каждом зале кипит работа - монтаж света, декораций, покраска деталей. Зал для путешествия во времени и пространстве, между галактиками и планетами, где детям точно не будет скучно. Тем более сопровождать их будет сначала виртуальный, а затем реальный персонаж - Алиса. И это только первая часть экспозиции «Время Первых». Рядом находится лаборатория с изобретениями юных разработчиков. Аудиосопровождение, различные шумовые эффекты. В третьем зале – образ России будущего.

«Футуристическая Россия будущего, там у нас в формате виртуальных помощников в контенте появятся родители нашего проводника Алисы. Мы за семейные ценности. Они расскажут про то, что они вместе с Алисой изобрели специальное устройство в будущем, которое позволяет сегодня читать им мысли - это будет красивый стилизованный арт-объект-кристалл», - рассказала руководитель Департамента организационного сопровождения проектов молодежи «Движение первых» Мария Данилова.

«Наследие для будущего» - первая масштабная выставка в стенах Национального центра «Россия», он стал продолжением грандиозной одноименной экспозиции на ВДНХ, которую посетили почти 19 миллионов человек.

Концепцию, идею и атмосферу предшествующего проекта – отобразить до мельчайших деталей многогранность нашей большой Родины – сохранили, но старых экспозиций не будет.

«Здесь мы не увидим элементов выставки “Россия”, мы увидим то наследие, которое она нам оставила. У нас появились площади для временной экспозиции. Будет очень богатая культурно-развлекательная программа, которая на выставке “Россия” всем очень полюбилась», - пояснила генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Пространство – максимально интерактивное. Сотни панелей, экранов - невероятные технологии. В зале изобретателей можно увидеть имена, которые нам хорошо знакомы. Здесь писатели-фантасты, как отечественные авторы, так и зарубежные. В своих произведениях, написанных десятки, а то и сотни лет назад они описали картину настоящих дней. Вот Жюль Верн - предсказал высокоскоростные поезда. Владимир Маяковский - беспилотные летательные аппараты, Алексей Толстой - спускаемый космический аппарат. На стенах – уменьшенные копии, проекции и макеты изобретений, созданных учеными, как раз во многом вдохновленных их произведениями.

«В центре - наша планета, на которой мы будем демонстрировать видеоролик, который рассказывает о главной идее нашей экспозиции - нельзя недооценивать силу воображения, ведь порой даже самые фантастические идеи воплощаются в жизнь», - рассказал продюсер Национального центра «Россия» Андрей Куделин.

Еще одна часть экспозиции - огромная выставочная галерея. Площадка для размещения разных арт-объектов: картин, скульптур, инсталляций в центре которых - человек. К примеру, уникальная скульптура - спящий младенец, правда весит он 840 кг и то - это уменьшенная копия. Оригинал работы автора из Китая Дон Шубин находится в пустыне Гоби. Суть ее - задуматься о взаимодействии природы и человека. Но в пространстве выставки «малыш» начинает играть новыми смыслами. Он - учитель, а вокруг - его ученики.

В галерее монтируют картины лучших молодых художников-футуристов из шести стран мира. Рафаэль Бетеш со своей супругой Моникой приехали из далекого Рио-де-Жанейро. Их работы тоже покажут на выставке. В Москве они впервые, но с русской культурой знакомы хорошо. Рафаэль признается – его вдохновляют работы Андрея Рублева, произведения Достоевского, картины Сергея Эйзенштейна, во многом они повлияли на его творчество.

«У Эйзенштейна я научился, как выстраивать кадр и композицию. Еще мне нравится работать с контрастами, например, эта картина рассказывает об одиночестве в большом городе», - поделился художник из Бразилии Рафаэль Бетеш.

Лекторий в виде сферы с интерактивным монитором, конгресс-залы и переговорные - места хватит для всех. Будет и тот самый знаменитый универмаг, где можно будет купить товары ручной работы, а на фудкортах можно попробовать национальную кухню. Появится и выставка регионов - ее создадут с нуля к концу зимы.

Душа и сердце национального центра - концертный зал на 1600 мест. В его архитектуре нет ничего лишнего - каждая деталь напоминает русское зодчество, палаты, избы, которые удивительным образом будут сочетаться с мониторами. Здесь возможно организовать театральную посадку для концертов, а можно поставить столы и провести большую конференцию.

Национальный центр «Россия» создали по распоряжению президента России Владимира Путина. Его откроют в День народного единства – 4 ноября. Вместе с открытием стартует и международный симпозиум «Создавая будущее». Участие в нем подтвердили гости из 87 стран. Посетителей со всей страны ждут 7 ноября, вход - бесплатный.