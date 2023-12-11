«Морской бой» и достижения регионов: что можно увидеть на выставке «Россия»

Выставку «Россия» на ВДНХ уже посетили тысячи человек, в павильонах можно увидеть, чем живут регионы России, в том числе недавно вошедшие.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Не просто наугад поразить корабли соперника, но и правильно ответить на сложные, а иногда и каверзные вопросы! Например, какое прозвище было у Пушкина в Царскосельском лицее?

Правильный ответ - «Француз». Об этом знают лишь единицы. Но похоже, это не про игроков телевикторины «Морской бой». Один из этапов игры был представлен на форуме - выставке «Россия» на ВДНХ. В этот раз в командах школьников - ведущие телеканала Звезда!

«Отвечать было сложно. Вопросы не простые. Где-то действительно знания. Мне очень повезло с командой. Ребята действительно очень умные – это радует!», - сказала Юлия Розенберг, автор и ведущая программ «Время героев» и «Музыка+» на телеканале Звезда.

Мозговой штурм - лучшее решение при ответе на сложные вопросы. Спешка здесь ни к чему.

«Вопросы по истории были легкими для меня. Потому что я ее хорошо знаю. Отвечала, даже если вопрос был не нашей команде. Я отвечала верно. Александра СергеевнаЖ, наш учитель истории, очень классно ведет уроки, с нами на одной волне», - рассказала Софья Храпова.

Викторина с телеведущими «Звезды» – это не только возможность проверить знания, но и попасть в следующий этап - принять участие в записи телеверсии «Морского боя» в феврале. Победителями стали команды под началом военного обозревателя программы «Сегодня утром» Алексея Кошкина и ведущей программ «Время героев» и «Музыка+» Юлии Розенберг!

«Игра великолепная, очень интересная, организаторы прекрасно все сделали! Ну а ведущий Алексей Гудошников просто ведет нас и даже вытаскивал из таких передряг! Поэтому 6:2 – мы выиграли!», - поделился впечатлениями Алексей Кошкин.

Но, как говорится, не победой единой. Самый крупный павильон выставки «Россия» на ВДНХ - тоже к ногам и мозгам игроков. «Нярн – шинж» - национальная головоломка с кольцами народа Калмыкии. В переводе с калмыцкого означает мудрое решение. Двенадцать колец, закрепленных на дощечке кожаным ремешком, нужно освободить из оков железного прута. Если решить задачку не получилось, то можно пострелять из лука или освоить азы кожевенного ремесла!

Под одной крышей - достижения всех регионов страны. В том числе и недавно вошедших. «Труженик Луганщины». Точная копия мемориала в столице республики. Крупный промышленный центр Донбасса - в составе Российской империи, Советского Союза, и современной России.

«Регион в первую очередь богат героями. Потому что мы почти все эти 9 лет отстаивали нашу республику. Не как независимую, а как республику входящую в состав России», - сказал Роман Разум, руководитель ансамбля 8-й армии «Новороссия».

Нажав на кнопку, можно перенестись в шахты и цеха металлургических комбинатов. Узнать, как выплавляется сталь и добывается уголь. А еще прихватить с собой на память кусочек антрацита.

Из шахт Донбасса - на вершину Кавказа. Чеченская республика. Армейский тактический вездеход «Чаборз» - в переводе с чеченского «медведь и волк» - пользуется популярностью у туристов, которые приезжают в республику.

Мимо вездехода «Чаборз» действительно пройти трудно. Особенно если знать, что это - не макет. Автомобиль настоящий, хоть сейчас в дорогу. Так и тянет за руль. Легкий, маневренный. Джип незаменим в лесу, горах или пустыне.

Стенд Чеченской республики – как олицетворение одного из самых загадочных регионов страны. Национальные музыкальные инструменты, одежда, украшения! Туристический потенциал Чечни - огромен.

А вот погладить зубра можно на стенде Орловской области. Там обитает крупнейшая в Центральной России вольная популяция этих исполинов. Около 700-сот!

«Мы пришли к единому мнению, что у нас богатая, большая страна и столько прекрасных городов, которые мы еще не посетили. Но сегодня себе очень много галочек поставили, что в ближайшем будущем обязательно должны куда-нибудь съездить!», - сказала посетительница выставки.

Тысячи посетителей на выставке каждый день, и почти каждый теперь точно знает, куда поедет в следующий раз.