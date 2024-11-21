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На ЗАЭС отключилась одна из двух линий электроснабжения

Питание станции осуществляется по линии «Ферросплавная-1».
Алексей Курильченко 2024-11-21 09:37:32
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Высоковольтная линия электроснабжения «Днепровская» Запорожской атомной электростанции отключилась под действием автоматики. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

Отмечается, что сама станция продолжает питаться от линии «Ферросплавная-1» мощностью 330 кВ. Мощность «Днепровской» линии оценивается в 750 кВ. Пределы и условия безопасности станции не нарушены, персонал готов к реагированию.

«Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений», - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что блоки АЭС все еще находятся в состоянии «холодного останова». Все оборудование обслуживается согласно регламентам.

Напомним, что Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и с февраля 2022 года находится под контролем России. На станции работает миссия МАГАТЭ, отслеживающая состояние АЭС и ее безопасность. Киевский режим при этом регулярно обстреливает территорию станции с помощью как артиллерии, так и беспилотников, что, по мнению специалистов агентства, потенциально может привести к радиационной катастрофе.

#электроснабжение #энергодар #Запорожская АЭС
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