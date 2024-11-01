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МАГАТЭ: на одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды

Ожидается, что работы будут завершены к концу недели.
Владимир Рубанов 2024-11-01 00:30:31
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

На Запорожской атомной электростанции проводятся ремонтные работы на одном из шести реакторов после того, как была обнаружена незначительная утечка воды из импульсной линии, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

По сути, протекает и требует ремонта небольшая труба, говорится в сообщении МАГАТЭ. Это часть вспомогательных систем насосов контура реактора, подключенная к первому циркуляционному контуру энергоблока.

Для проведения работ давление в первом контуре пришлось снизить до атмосферного уровня. Сегодня экспертам агентства сообщили, что сварочные работы завершены, продолжаются рентгенографические проверки сварных швов. Ожидается, что работы будут завершены к концу недели. 

Агентство продолжит внимательно следить за этим вопросом, хотя специалисты не видят никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности, сообщили в МАГАТЭ.

Группа работающих на станции экспертов агентства продолжает ежедневно слышать взрывы, хотя сообщений о повреждениях не поступало, сообщил Гросси.

Первый блок, как и пять других реакторов ЗАЭС, находился в состоянии холодного останова и не вырабатывал электроэнергию для сети. Теперь его перевели в режим останова для обслуживания до завершения ремонта и тестирования импульсной линии.

Запорожская атомная станция и ее персонал постоянно подвергаются опасности из-за ударов ВСУ по городу-спутнику АЭС Энергодару и терактов.

#МАГАТЭ #реактор #Ремонт #запорожская область #Запорожская АЭС #заэс #рафаэль гросси #утечка воды
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