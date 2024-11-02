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Захарова: за Запад будут расплачиваться будущие поколения украинцев

По словам официального представителя МИД РФ, делать это придется в первую очередь ресурсами.
Елизавета Кондрикова 2024-11-02 18:01:29
© Фото: Petrov Sergey, news.ru Global look Press © Видео: ТРК «Звезда»

За преступления Запада придется расплачиваться будущим поколениям украинцев, в первую очередь - ресурсами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Вопрос в том, что ресурсами будут расплачиваться. Богатейшая страна была, свободная, омываемая водами морскими, с потрясающими пахотными территориями, с возможностями для всего - сельское хозяйство, животноводство», - сказала она, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» Игоря Лапика.

Тем самым представитель МИД прокомментировала предложение киевскому режиму со стороны Польши покупать вооружение в кредит. Расплатится Киев сможет, когда восстановится, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

Захарова заключила, что теперь богатства Украины, «житницы», проданы Западу, который контролирует все ресурсы страны. 

На брифинге дипломат также отметила, что украинская сторона саботирует обмен военнопленными. По ее словам, Киев интересует судьба только экстремистов, террористов и иностранных наемников.

#в стране и мире #Украина #Мария Захарова #Запад #МИД РФ #Украинцы
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