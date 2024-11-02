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Захарова обвинила Киев в саботировании обмена военнопленными

Украинскую сторону для обмена интересуют в первую очередь военнопленные из экстремистских подразделений Киева и иностранные наемники.
Андрей Аркадьев 2024-11-02 17:42:09
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Киев саботирует процесс обмена военнопленными, украинскую сторону интересует судьба только экстремистов, террористов и иностранных наемников, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«О чем идет речь? "Азов"*, "Айдар"*, конечно, "Правый сектор"*, "Кракен"* так называемый, как они это называют, "Донбасс"*. И также их интересует судьба иностранных наемников, которые принимали участие в боевых действиях против России в составе следующих подразделений...» - сказала представитель российского внешнеполитического ведомства на брифинге.

Захарова назвала политическим перформансом заявления МИД Украины, касающиеся обмена пленными между Киевом и Москвой. Также она обвинила украинскую сторону в замалчивании реального положения дел и попытке оказать давление на РФ.

Представитель МИД напомнила о регулярных призывах Москвы к активизации обмена племенными, подчеркнув, что российская сторона в данном вопросе не ставит целью достижение каких-либо политических целей. При этом для Киева данный процесс политический, украинские власти  используют его в качестве медийного инструмента для достижения собственных интересов.

Ранее, комментируя решение Швейцарии возобновить практику депортации украинских преступников, она заявила, что Запад бросил Украину, «наигравшись» с ней.

* Террористические организации, запрещенные на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Захарова #Киев #ВСУ #МИД РФ #пленные
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