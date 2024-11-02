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ОАЭ впервые начали поставки сливочного масла в Россию

По состоянию на 2 ноября Россия получила из Объединенных Арабских Эмиратов 90 тонн сливочного масла.
Елизавета Кондрикова 2024-11-02 17:34:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ОАЭ впервые начали поставки сливочного масла в Россию, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. До октября текущего года страна никогда не осуществляла экспорт масла в РФ.

По данным службы, первые поставки масла в нашу страну были осуществлены еще две недели назад - 18 октября. По состоянию на сегодняшний день, 2 ноября, Россия уже получила 90 тонн сливочного масла.

Напомним, ОАЭ - не единственное государство, которое заключило с Россией договор о поставке масла, ранее стало известно об импорте из Турции на фоне подорожания масла в нашей стране.

По данным «Союзмолока», это связано с ростом себестоимости производства. Тем не менее в организации успокоили, что ожидать роста «более серьезного, чем уровень продовольственной инфляции», не стоит.

#оаэ #Россельхознадзор #масло #Импорт #сливочное масло
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