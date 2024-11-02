ОАЭ впервые начали поставки сливочного масла в Россию, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. До октября текущего года страна никогда не осуществляла экспорт масла в РФ.

По данным службы, первые поставки масла в нашу страну были осуществлены еще две недели назад - 18 октября. По состоянию на сегодняшний день, 2 ноября, Россия уже получила 90 тонн сливочного масла.

Напомним, ОАЭ - не единственное государство, которое заключило с Россией договор о поставке масла, ранее стало известно об импорте из Турции на фоне подорожания масла в нашей стране.

По данным «Союзмолока», это связано с ростом себестоимости производства. Тем не менее в организации успокоили, что ожидать роста «более серьезного, чем уровень продовольственной инфляции», не стоит.