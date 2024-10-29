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В «Союзмолоке» объяснили рост цен на сливочное масло

Основной причиной подорожания стало увеличение себестоимости производства.
Сергей Лебедев 2024-10-29 10:42:52
© Фото: Patrick Pleul, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Основной причиной подорожания сливочного масла стал рост себестоимости производства. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

По его словам, в этом году сильно увеличились все основные затраты. Так, например, выросли значительно заработные платы, логистические затраты и стоимость сырого молока.

«Если мы посмотрим на цены сырого молока, которые составляют значительную часть себестоимости масла, то они увеличились на 20-21%», - добавил эксперт.

Он отметил, что дальнейшая стоимость сливочного масла будет зависеть от основных затрат.

«Ожидать роста более серьезного, чем уровень продовольственной инфляции, точно не стоит», - предположил Белов.

Напомним, ранее в Минсельхозе России заявили, что уже зафиксировано снижение стоимости сливочного масла в оптовом сегменте. Этот фактор в среднесрочной перспективе должен сказаться и на ценах в рознице.

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