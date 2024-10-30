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В Россельхознадзоре сообщили о начале импорта сливочного масла

За 29 октября из Турции были импортированы 20 тонн сливочного масла, сообщил Россельхознадзор.
Ян Брацкий 2024-10-30 22:20:43
© Фото: Ralph Kerpa image BROKER.com Global Look Press

Турецкие производители начали экспортировать в Россию сливочное масло. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября 2024 года», - говорится в релизе ведомства.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о стремительном росте цен на сливочное масло. По данным Росстата, цены на него в магазинах увеличились на 1,6% в период с 15 по 21 октября. Для стабилизации ситуации был активирован импорт, сообщил ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев.

В свою очередь в Минсельхозе заверили, что Россия обеспечена сливочным маслом, а производители не сообщали регулятору о сокращении объемов выпуска продукта.

#Россия #Турция #Россельхознадзор #Импорт #сливочное масло
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