В Россельхознадзоре сообщили о начале импорта сливочного масла

Турецкие производители начали экспортировать в Россию сливочное масло. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября 2024 года», - говорится в релизе ведомства.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о стремительном росте цен на сливочное масло. По данным Росстата, цены на него в магазинах увеличились на 1,6% в период с 15 по 21 октября. Для стабилизации ситуации был активирован импорт, сообщил ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев.

В свою очередь в Минсельхозе заверили, что Россия обеспечена сливочным маслом, а производители не сообщали регулятору о сокращении объемов выпуска продукта.