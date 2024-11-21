МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: СМИ из недружественных стран допустят на прямую линию Путина

На мероприятие пригласили иностранных журналистов.
Сергей Лебедев 2024-11-21 07:32:43
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

На большой ежегодной пресс-конференции российского президента Владимира Путина будут присутствовать иностранные журналисты. Допустят на мероприятие и средства массовой информации из недружественных стран. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будут. Мы их приглашаем. Они работают», - цитирует ТАСС слова представителя Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что в России с уважением относятся к журналистам, которые аккредитованы и действуют в соответствии с законодательством страны.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что пресс-конференция будет совмещена с элементами прямой линии. Мероприятие пройдет в один из четвергов декабря.

В прошлом году Владимир Путин провел пресс-конференцию 14 декабря. Она длилась четыре часа. В ходе мероприятия президент ответил на 87 вопросов.

#в стране и мире #прямая линия #Владимир Путин #Дмитрий Песков #Президент #пресс-конференция #декабрь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 