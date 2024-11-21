Песков: СМИ из недружественных стран допустят на прямую линию Путина

На большой ежегодной пресс-конференции российского президента Владимира Путина будут присутствовать иностранные журналисты. Допустят на мероприятие и средства массовой информации из недружественных стран. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будут. Мы их приглашаем. Они работают», - цитирует ТАСС слова представителя Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что в России с уважением относятся к журналистам, которые аккредитованы и действуют в соответствии с законодательством страны.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что пресс-конференция будет совмещена с элементами прямой линии. Мероприятие пройдет в один из четвергов декабря.

В прошлом году Владимир Путин провел пресс-конференцию 14 декабря. Она длилась четыре часа. В ходе мероприятия президент ответил на 87 вопросов.