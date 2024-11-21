Песков: Путин проведет прямую линию в один из четвергов декабря

Российский президент Владимир Путин проведет большую ежегодную пресс-конференцию в один из четвергов декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это будет декабрь... Четверг, да, традиционно», - цитирует ТАСС слова официального представителя Кремля.

Напомним, ранее Дмитрий Песков сообщал, что пресс-конференция Владимира Путина пройдет в декабре. Она будет совмещена с элементами прямой линии.

По словам пресс-секретаря президента, глава государства ответит на вопросы граждан и журналистов.