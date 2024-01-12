Угроза глобальной безопасности: чем обернется новая эскалация на Ближнем Востоке

За ночь США и их союзники выпустили по объектам йеменских хуситов по меньшей мере 100 ракет. Атаки проводятся с воздуха и моря. Сообщается, что Пентагон использует как бомбардировщики, так и подводные лодки класса «Огайо». Крылатые ракеты «Томагавк» летят по оружейным хранилищам, радиолокационным станциям, базам и местам хранения беспилотников и боеприпасов движения «Ансар Аллах».

Вашингтон сообщает, что проводит операцию «Страж процветания» в ответ на нападения хуситов на торговые суда в Красном море. Глава Пентагона, по информации телеканала CNN, руководил ракетной атакой прямо из больничной палаты. Из нее же Ллойд Остин приказал Центральному командованию Вооруженных сил США начать наносить удары по Йемену, наблюдая за ними в режиме реального времени.

К бомбардировкам присоединилась и Великобритания. Истребители королевских ВВС взлетали с военной базы на Кипре. Уже опубликованы кадры поражения целей с воздуха. По данным пресс-службы американских военно-воздушных сил, авиация уже поразила в Йемене более 60 целей.

СМИ еще накануне писали о готовящихся совместных ударах. Так, в британской газете The Times за несколько часов до начала операции появились данные, что премьер-министр Риши Сунак согласовал детали атаки. Позже опубликовали официальное заявление.

«Соединенное Королевство всегда будет выступать за свободу судоходства и свободное движение торговли. Поэтому мы предприняли ограниченные, необходимые и соразмерные действия в целях самообороны совместно с Соединенными Штатами при неоперативной поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна против целей, связанных с этими нападениями, чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить мировое судоходство», - сказал глава британского кабмина.

Начало военной операции подтвердили и в Белом доме. Американский президент Джо Байден заявил, что атака на Йемен - это не что иное, как защита Вооруженных сил США, а также свободы международной торговли.

«Эти целенаправленные удары являются четким сигналом о том, что США и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из самых важных торговых маршрутов в мире. Я без колебаний буду принимать дальнейшие меры для защиты наших людей и свободного потока международной торговли, если это будет необходимо», - сказал он.

При этом отмечается, что Джо Байден приказал начать операцию без разрешения конгресса, а значит, мог нарушить Конституцию США. При этом ему напомнили про его же пост в соцсетях в начале января 2020 года, где он обвинил Дональда Трампа в развязывании конфликта с Ираном без одобрения конгресса.

А в российском Министерстве иностранных дел уже заявили, что Москва осуждает удары по Йемену. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, военная эскалация в районе Красного моря может дестабилизировать ситуацию во всем регионе.

Американские политологи высказывают мнение, что удары по Йемену - это очередной виток пиар-кампании Джо Байдена перед ноябрьскими выборами президента.

«Наши СМИ будут писать, какой у нас сильный президент», - говорит политолог Джон Вароли.

Хуситы уже заявили об ответных ударах по целям в Красном море и распространяют кадры массового запуска ракет класса «земля-земля». Заявляется даже о сбитом американском самолете и пораженном военном корабле США. Но эту информацию тут же опровергли в Пентагоне.

В МИД Йемена назвали атаку Лондона и Вашингтона агрессивным нападением. Хуситы уверяют, что, если удары не прекратятся, ответ не заставит себя ждать.

На фоне атаки изменились цены на нефть. Котировки начали расти. Обострение кризиса в районе Красного моря сразу увеличило стоимость барреля на 3%.