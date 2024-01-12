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Фехтовальщики Бида и Лоханов могут сменить гражданство перед ОИ

Законопроект, предоставляющий россиянам гражданство США, президент Джо Байден должен подписать до начала Олимпийских игр.
Ян Брацкий 2024-01-12 14:38:01
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Покинувшие Россию фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида, а также Константин Лоханов намерены выступать на Олимпиаде в Париже в составе сборной США. Об этом пишет издание USA Today. Сообщается, что спортсмены уже заручились поддержкой Олимпийского и Паралимпийского комитетов США, пообещавших ускорить получение ими американского гражданства.

Сергей и Виолетта Бида уехали из России в США летом 2023 года. Оба они являлись военнослужащими, так как выступали за «Динамо» и ЦСКА. Константин Лоханов покинул страну еще раньше. Как и супружеская пара Бида, он принимал участие в ОИ в составе сборной России.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал произволом и беззаконием решение МОК о смене спортивного гражданства трех россиян. С его слов, ОКР не давал согласия на переход российских граждан под юрисдикцию других Национальных олимпийских комитетов. Паспорта других стран получили велогонщики Михаил Яковлев и Валерия Любимова, а также борец Георгий Тибилов.

#Спорт #сша #Олимпиада #гражданство #фехтовальщики
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