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В ОКР назвали произволом решение МОК утвердить смену гражданства трех россиян

Сергей Лебедев
17:42 30.11.2023
Президент Олимпийского комитета России заявил, что никто не давал согласия на переход спортсменов под юрисдикцию других НОК.
В ОКР назвали произволом решение МОК утвердить смену гражданства трех россиян
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости
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Решение Международного олимпийского комитет о смене спортивного гражданства трех россиян является произволом и беззаконием. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он отметил, что ОКР не давал согласия на переход уроженцев РФ под юрисдикцию других Национальных олимпийских комитетов.

По его словам, Россия потребует юридических аргументированных разъяснений. Наша страна будет защищать свои права в соответствии с установленными процедурами.

Станислав Поздняков отметил, что в Олимпийской хартии нет пункта, позволяющего обнулять базовые и неотъемлемые полномочия НОК отдельно взятой страны.

«Считаем недопустимым потакать произволу и избирательности в толковании Олимпийской хартии», - написал глава ОКР в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне стало известно, что трое россиян сменили гражданство для участия в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Смену гражданства одобрил исполком Международного олимпийского комитета.

Паспорта других стран получили велогонщики Михаил Яковлев и Валерия Любимова, а также борец Георгий Тибилов. Они стали гражданами Израиля, Франции и Сербии соответственно.

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