МВД РФ объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида

Российские фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида были объявлены в розыск по уголовной статье, ранее они приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны. Об этом стало известно из данных в базе розыска МВД РФ.

«Бида Сергей Олегович разыскивается по статье УК», - свидетельствуют данные базы.

То же самое говорится о Виолетте Бида, она также преследуется по уголовной статье. Конкретного указания на статью, по которой разыскиваются спортсмены, нет.

Ранее чета Бида переехала в США, в настоящее время они проживают в Калифорнии. Сергей Бида также является действующим сотрудником Росгвардии, а его жена - военнослужащей.

По данным ТАСС, из-за участия фехтовальщиков в чемпионате США Александра Глазунова отстранили от должности старшего тренера мужской команды российских шпажистов. Подобное решение приняло руководство отечественной Федерации фехтования.

Напомним, Сергей Бида - действующий серебряный призер Олимпийских Игр-2020 в Токио, тогда шпажист уступил хозяевам Олимпиады - команде из Японии со счетом 36:45. Виолетта Бида -призер чемпионата мира.