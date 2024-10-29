Российские войска освободили город Селидово в ДНР

Минобороны России сообщило об освобождении города Селидово в Донецкой Народной Республике.

Уточняется, что город удалось взять под контроль в результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск «Центр».

Также российское оборонное ведомство в сегодняшней сводке о ходе спецоперации сообщало об освобождении трех населенных пунктов - Катериновки, Горняка и Доброволья. Все они находятся на территории ДНР.

Ранее МО РФ показало, как экипажи танков Т-72Б3 уничтожили блиндаж с украинскими боевиками. Отмечено, что он находился в Запорожской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.