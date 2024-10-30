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Освобождение города Селидово в ДНР показали с дрона

Об освобождении населенного пункта Минобороны России сообщило накануне.
2024-10-30 09:06:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры боевой работы военнослужащих группировки войск «Центр» при освобождении города Селидово в Донецкой Народной Республике. Подразделения 15-й и 30-й мотострелковых бригад зашли в населенный пункт под прикрытием бронегруппы.

Параллельно расчеты ударных дронов наносили удары по пехоте и технике противника. Затем российские штурмовики заняли важные позиции на господствующих высотах на окраине города, что помогло в зачистке Селидово от врага.

Напомним, накануне в МО РФ сообщили об освобождении Селидово. Город удалось взять под контроль в результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск «Центр».

Бойцов, освобождавших населенный пункт, уже поздравили министр обороны Андрей Белоусов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #освобождение #спецоперация #МО РФ #кадры #Селидово
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