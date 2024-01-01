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Одна женщина в Горловке погибла в результате обстрела ВСУ

Женщина погибла в результате атаки на поселок шахты имени В. И. Ленина.
Никита Черненко 2024-01-01 21:35:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В результате обстрела ВСУ поселка шахты имени В.И. Ленина погибли мирная жительница. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела посёлка шахты им. В. И. Ленина со стороны украинских бандформирований погибла мирная горловчанка. Светлая память невинно убиенной», - написал Приходько.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили 17 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке. Атаке подверглись Петровский и Кировский районы Донецка, а также Центрально-Городской и Никитовский районы Горловки.

В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удары из РСЗО по Буденовскому и Калининскому районам Донецка. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о 13 раненых и четырех погибших в результате атаки.

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