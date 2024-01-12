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Шойгу сообщил, что УМПК для авиабомб успешно зарекомендовали себя в ходе СВО

Министр обороны отметил, что управляемыми модулями планирования и коррекции оснащались авиабомбы калибра 250, 500 и 1 500 кг.
2024-01-12 13:30:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу отметил успешное применение в ходе специальной военной операции управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб.

Уточняется, что речь идет о свободно падающих авиационных бомбах калибра 250, 500 и 1 500 кг.

Глава военного ведомства проинспектировал выполнение гособоронзаказа силами КТРВ в Подмосковье, сообщили сегодня в МО.

В частности, в ходе проверки Шойгу поставил корпорации задачу провести модернизацию обычных боеприпасов в высокоточные.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

#Минобороны #Сергей Шойгу #спецоперация #СВО #УМПК
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