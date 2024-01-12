Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа силами КТРВ в Московской области

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Подмосковье. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Шойгу посетил цеха, проинспектировал процесс сборки средств поражения, уточняет Минобороны. Глава КТРВ Борис Обносов отчитался о выполнении гособоронзаказа за прошлый год. Он также доложил о наращивании выпуска высокоточных средств поражения в пять раз по отдельным позициям с начала проведения военной операции по защите Донбасса. Такие показатели связаны с модернизацией, увеличением численности персонала, ростом производительности труда, переходом на круглосуточный график.

Руководитель одного из подразделений Дмитрий Ковалев рассказал Шойгу о повышения производительности труда на 40% и перехода на 12-часовой рабочий день. По его словам, благодаря данным мерам удалось втрое нарастить объемы выпуска продукции на возглавляемым им участке. Глава Минобороны поблагодарил Ковалева за проделываемую работу.

Кроме того, министру показали запущенные в серийное производство новейшие образцы высокоточных боеприпасов и перспективные образцы вооружения. Шойгу провел совещание с руководством предприятий и профильных органов военного управления.

Глава ведомства отметил, что система унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов находится на завершающей стадии испытаний. Он также подчеркнул, что КТРВ решила задачу по серийному производству управляемых модулей планирования и коррекции, управляемых модульных планирующих бомб.

Шойгу поручил модернизировать обычные боеприпасы в высокоточные и указал на успешность применения модулей планирования и коррекции авиабомб в зоне операции по защите Донбасса.