Американская атомная подлодка «Флорида» запустила по Йемену ракеты «Томагавк»

Подводная лодка ВМС США «Флорида» запустила ракеты «Томагавк» по территории Йемена. Об этом сообщает CNN.

Согласно информации этого канала, атомная подлодка находится в акватории Красного моря.

Утверждается, что целью пусков стали РЛС, места хранения и запуска дронов, а также баллистических и крылатых ракет. По словам неназванного американского чиновника, целью удара было ограничение возможности хуситов подвергать атакам судоходство в Красном море.

Всего же, как отметили в CNN, США и Британия нанесли более десятка ударов.

Тем временем сами хуситы заявили, что Красное море все равно останется закрытым для связанных с Израилем судов.

А старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров заявил, что удары США по Йемену могут привести к уходу Байдена.