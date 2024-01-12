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Американская атомная подлодка «Флорида» запустила по Йемену ракеты «Томагавк»

В США заявили, что целью удара было ограничение возможности хуситов атаковать судоходство в Красном море.
Тимур Шерзад 2024-01-12 12:48:01
© Фото: Keystone Press Agency, Global Look Press

Подводная лодка ВМС США «Флорида» запустила ракеты «Томагавк» по территории Йемена. Об этом сообщает CNN. 

Согласно информации этого канала, атомная подлодка находится в акватории Красного моря. 

Утверждается, что целью пусков стали РЛС, места хранения и запуска дронов, а также баллистических и крылатых ракет. По словам неназванного американского чиновника, целью удара было ограничение возможности хуситов подвергать атакам судоходство в Красном море. 

Всего же, как отметили в CNN, США и Британия нанесли более десятка ударов. 

Тем временем сами хуситы заявили, что Красное море все равно останется закрытым для связанных с Израилем судов

А старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров заявил, что удары США по Йемену могут привести к уходу Байдена.

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