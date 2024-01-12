Эксперт Серебров заявил, что удары США по Йемену могут привести к уходу Байдена

Действия США в Йемене могут привести к тому, что президент США Джо Байден лишится своего поста. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров.

«Втягивание (Соединенных Штатов. - Прим. ред.) во все новые региональные конфликты в этих условиях для Джо Байдена, скорее всего, будет играть, так сказать, роль катализатора его ухода», - сказал эксперт.

Он добавил, что Соединенные Штаты еще в прошлом году заявляли о стремлении усилить свой авторитет в регионе Красного моря, в особенности закрепиться на международных проливах, важных с точки зрения геополитического влияния.

Ранее с обвинением во втягивании Соединенных Штатов в войну в Йемене выступил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. Он призвал Байдена объяснить американским гражданам, каков план Вашингтона в рамках йеменский операции.

Напомним, в ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары с воздуха по ракетным радарам и связанным с БПЛА целям хуситов в Йемене. Военный удар, по замыслу коалиции, должен ослабить возможности хуситов продолжать атаки на суда в Красном море.