Хуситы: Красное море останется закрытым для связанных с Израилем кораблей

В Йемене заявили, что Красное и Аравийское моря останутся закрытыми для прохода кораблей, связанных с Израилем, и обвинили США и Великобританию в попытках отвлечь внимание мировой общественности от «геноцида», происходящего в секторе Газе.

«Ни Америка, ни Британия не смогут отговорить нас от поддержки нашего народа в секторе Газа, будь то в Красном или Аравийском морях или на сионистской территории», - написал член политбюро правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад в социальной сети X.

Он добавил, что моря останутся закрытыми до тех пор, пока агрессия Израиля в Газе, поддерживаемая Вашингтоном, не прекратится, и с палестинского анклава не будет снята блокада.

По словам аль-Асада, США установили час X, однако «театр военных действий» будет определяться именно Йеменом.

Напомним, в ночь на 12 января США нанесли удары по 60 целям йеменских хуситов в 16 локациях, среди них - места хранения и пуска ракет и беспилотников, а также по системам ПВО. По данным Белого дома, целью атак стало предотвращение новых акций хуситов по захвату кораблей в Красном море.