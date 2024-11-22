МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военный эксперт раскрыл, почему гиперзвуковые ракеты «Орешник» уникальны

Как отметил Юрий Кнутов, ракеты «Орешник» не могут перехватить никакие системы противовоздушной или противоракетной обороны.
Анастасия Бобылева 2024-11-22 00:35:55
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал удар по украинскому ОПК гиперзвуковыми ракетами «Орешник». Он рассказал об особенностях этих ракет.

По словам Кнутова, перехватить их с помощью систем противовоздушной или противоракетной обороны невозможно. Те системы, которые есть у НАТО, не работают по такого рода целям. Аналогов этих ракет в мире тоже нет.

«Тот удар, который на сегодняшний день был продемонстрирован не только Украине, но и ее союзникам, он призван отрезвить горячие головы в Лондоне, в Вашингтоне, в Париже и показать, что России есть чем ответить, и, если потребуется, мы ответим», - добавил он.

Также Кнутов заявил, что, разрешив Украине применять дальнобойное оружие, США могли бы получить преимущество на переговорах с РФ. Россия же своими действиями показала, что способна ответить на агрессию, и нейтрализовала это преимущество.

«Была договоренность между Трампом и Байденом, Байден дал козырь дополнительный Трампу для проведения переговоров с Россией в будущем - возможность наносить удары по территории РФ. Сегодняшний удар продемонстрировал, что нам есть, чем этот козырь нейтрализовать», - объяснил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об ударе по ОПК Украины новейшими гиперзвуковыми ракетами «Орешник». Он также пообещал предупреждать население Украины о том, куда придется следующий удар.

#Украина #Владимир Путин #гиперзвуковые ракеты #наш эксклюзив #ракеты "Орешник"
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 