Военный эксперт раскрыл, почему гиперзвуковые ракеты «Орешник» уникальны

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал удар по украинскому ОПК гиперзвуковыми ракетами «Орешник». Он рассказал об особенностях этих ракет.

По словам Кнутова, перехватить их с помощью систем противовоздушной или противоракетной обороны невозможно. Те системы, которые есть у НАТО, не работают по такого рода целям. Аналогов этих ракет в мире тоже нет.

«Тот удар, который на сегодняшний день был продемонстрирован не только Украине, но и ее союзникам, он призван отрезвить горячие головы в Лондоне, в Вашингтоне, в Париже и показать, что России есть чем ответить, и, если потребуется, мы ответим», - добавил он.

Также Кнутов заявил, что, разрешив Украине применять дальнобойное оружие, США могли бы получить преимущество на переговорах с РФ. Россия же своими действиями показала, что способна ответить на агрессию, и нейтрализовала это преимущество.

«Была договоренность между Трампом и Байденом, Байден дал козырь дополнительный Трампу для проведения переговоров с Россией в будущем - возможность наносить удары по территории РФ. Сегодняшний удар продемонстрировал, что нам есть, чем этот козырь нейтрализовать», - объяснил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об ударе по ОПК Украины новейшими гиперзвуковыми ракетами «Орешник». Он также пообещал предупреждать население Украины о том, куда придется следующий удар.