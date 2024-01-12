CNN: Трамп выступил с заключительным словом в суде, несмотря на запрет

Бывший президент США Дональд Трамп перешел в суде по делу о мошенничестве в «режим предвыборной речи», передает CNN. Он выступил, хотя судья Артур Энгорон отклонил его запрос, поскольку Трамп не согласился ограничивать свою речь исключительно фактами по делу.

«Я думаю, ваша честь, что это дело выходит за рамки фактов», - ответил Трамп, выступая за столом защиты.

В итоге экс-президент говорил с места примерно пять минут, прежде чем судья прервал его. Он заявил что его «финансовые отчеты идеальны» и назвал дело «охотой на ведьм».

«У нас сложилась ситуация, когда я невиновный человек, меня преследовал кто-то, баллотирующийся на должность... То, что здесь произошло, сэр, - это мошенничество по отношению ко мне. Они хотят убедиться, что я не выиграю снова, и это частично вмешательство в выборы», - сказал бывший президент.

Через несколько минут судья прервал Трампа. В ответ тот сказал, что у судьи «своя повестка», и тогда Энгорон попросил адвоката контролировать своего клиента.

Генеральный прокурор Нью-Йорка требует взыскать с Трампа возмещение ущерба в размере 370 млн долларов и запретить ему вести бизнес в штате. Обвинение утверждает, что бывший президент, его взрослые сыновья и его компания обманули банки и страховые компании, завысив стоимость активов экс-президента.