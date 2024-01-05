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Прокуратура Нью-Йорка потребовала взыскать с Трампа 370 миллионов долларов

Прокуратура Нью-Йорка потребовала 370 миллионов долларов с Трампа и его приближенных за завышение стоимости собственности более чем в 2,5 раза.  
Алина Луговая 2024-01-05 22:56:01
© Фото: Kyle Mazza Keystone Press Agency Globallookpress

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс обратилась в суд с требованием взыскать с бывшего президента США Дональда Трампа и его приближенных почти 370 миллионов долларов. Об этом сообщила телекомпания ABC.

Прокуратура оценила доход, полученный Трампом и другими лицами при намеренном завышении стоимости своих активов, в 369 948 314 долларов. Сейчас бывший американский лидер проходит по делу о махинациях с активами Trump Organization.

Джеймс планирует доказать, что за десять лет, на протяжении которых Трамп завышал стоимость своей собственности на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов, чтобы получить кредиты на строительство гольф-клуба, отеля и гостиницы.Кроме того, прокурор также потребовала запретить для Дональда Трампа и двух экс-сотрудников Trump Organization участие в нью-йоркском рынке недвижимости или занимать руководящие должности в каких-либо компаниях на территории штата.

Ранее суд отказал Трампу в прекращении дела о штурме Капитолия. Судья Таня Чуткан заявила, что бывшие президенты не имеют особых условий по федеральной уголовной ответственности.

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