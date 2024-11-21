Карлсон назвал власти США правительством «фашистского государства»

Американский журналист Такер Карлсон назвал власти своей страны правительством «фашистского государства».

Происходящую ситуацию с одобрением украинским войскам нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь России Карлсон назвал «наивысшим злом». Своими мыслями он поделился в личном YouТube-канале.

«Наше правительство - фашистское государство. Я думаю, что мы наблюдаем за наивысшим злом, которое я когда-либо видел в своей жизни, а именно за уходящей администрацией, которая оставляет следующей администрации мировой конфликт с угрозой ядерной войны, позволяя Украине, прокси-государству США, наносить удары по России», - высказался Карлсон.

Напомним, 17 ноября газета New York Times сообщила, что действующий президент США Джо Байден дал согласие на нанесение ударов вглубь территории РФ ракетами ATACMS.

Последовала реакция Кремля - одобрение ударов такими ракетами вглубь России означает новый виток напряженности. В понедельник, 18 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин еще в сентябре сформулировал позицию по ударам вглубь нашей страны.