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Карлсон назвал власти США правительством «фашистского государства»

Журналист Карлсон прокомментировал санкцию администрации Байдена на нанесение ударов дальнобойным оружием по РФ, назвав это наивысшим злом.
Марина Крижановская 2024-11-21 15:51:23
© Фото: Ron Sachs - CNP for NY Post, Consolidated News Photos, Global Look Press

Американский журналист Такер Карлсон назвал власти своей страны правительством «фашистского государства».

Происходящую ситуацию с одобрением украинским войскам нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь России Карлсон назвал «наивысшим злом». Своими мыслями он поделился в личном YouТube-канале.

«Наше правительство - фашистское государство. Я думаю, что мы наблюдаем за наивысшим злом, которое я когда-либо видел в своей жизни, а именно за уходящей администрацией, которая оставляет следующей администрации мировой конфликт с угрозой ядерной войны, позволяя Украине, прокси-государству США, наносить удары по России», - высказался Карлсон.

Напомним, 17 ноября газета New York Times сообщила, что действующий президент США Джо Байден дал согласие на нанесение ударов вглубь территории РФ ракетами ATACMS.

Последовала реакция Кремля - одобрение ударов такими ракетами вглубь России означает новый виток напряженности. В понедельник, 18 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин еще в сентябре сформулировал позицию по ударам вглубь нашей страны.

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #Джо Байден #фашисты #Такер Карлсон #дальнобойное оружие
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