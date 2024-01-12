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К портрету Юрия Соломина в фойе Малого театра несут цветы

Прощание с актером Юрием Соломиным пройдет 15 января на Исторической сцене Малого театра.
Ян Брацкий 2024-01-12 11:56:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Поклонники творчества народного артиста СССР Юрия Соломина и просто неравнодушные люди несут цветы в фойе Малого театра, где установлена фотография артиста.

Накануне советский и российский актер театра и кино, педагог и ректор Театрального института имени Б. Щукина Евгений Князев признал, что Малому театру и всему сообществу без Соломина будет плохо. Его уход из жизни он назвал обнажением культуры.

Юрий Мефодьевич умер накануне, после долгой и тяжелой болезни. В ноябре прошлого года он потерял сознание на улице и был госпитализирован с инсультом. Выписали Соломина незадолго до смерти. С родными он успел побыть чуть больше суток. Похоронят актера на Троекуровском кладбище рядом с женой Ольгой.

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