Боевой артиллерийский снаряд попал в штаб-квартиру Временных сил ООН в Ливане.

«Сегодня днем 155-мм боевой артиллерийский снаряд попал в штаб-квартиру западного сектора ВСООНЛ в Шаме», — следует из сообщения ВСООНЛ.

Отмечается, что снаряд не взорвался, его оперативно обезвредили итальянские специалисты. Территория была оцеплена, а после проведена контролируемая детонация.

Пресс-служба Временных силы ООН в Ливане сообщила, что никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что при обстреле Израиля в ливанском городе Хоула были ранены два миротворца ООН. После в ЦАХАЛ заявили, что обстрелы базы Временных сил ООН в Ливане были несчастным случаем и начали переговоры о предотвращении повторения подобных инцидентов.