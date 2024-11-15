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Снаряд попал в штаб квартиру Временных сил ООН в Ливане

Снаряд не взорвался, так как его оперативно обезвредили итальянские специалисты.
Карина Тазетдинова 2024-11-15 23:58:04
© Фото: Marwan Naamani dpa Global Look Press

Боевой артиллерийский снаряд попал в штаб-квартиру Временных сил ООН в Ливане.

«Сегодня днем 155-мм боевой артиллерийский снаряд попал в штаб-квартиру западного сектора ВСООНЛ в Шаме», — следует из сообщения ВСООНЛ.

Отмечается, что снаряд не взорвался, его оперативно обезвредили итальянские специалисты. Территория была оцеплена, а после проведена контролируемая детонация.

Пресс-служба Временных силы ООН в Ливане сообщила, что никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что при обстреле Израиля в ливанском городе Хоула были ранены два миротворца ООН. После в ЦАХАЛ заявили, что обстрелы базы Временных сил ООН в Ливане были несчастным случаем и начали переговоры о предотвращении повторения подобных инцидентов.

#ООН #Израиль #ливан #ЦАХАЛ #снаряд #ВСООНЛ #временные силы оон в ливане
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