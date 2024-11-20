Прошедший в Рио-де-Жанейро саммит «Большой двадцатки» (G20) показал, что Запад больше не определяет мировую политику. К такому выводу пришли авторы статьи в Bloomberg. В публикации отмечается, что все меньше стран хотят играть по «старым правилам».

«Если саммит что-то и показал, так это то, что Запад больше не "правит балом"... Все меньше и меньше стран хотят играть по старым правилам, не говоря уже о том, чтобы их защищать», - говорится в статье.

Ранее российский президент Владимир Путин уже отмечал, что в мире происходят поистине кардинальные изменения. Соответствующее заявление глава государства сделал на саммите БРИКС, который проходил в Казани с 22 по 24 октября.

По словам президента, страны БРИКС положительно влияют на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности и вносят огромный вклад в решение острых региональных проблем. Таким образом, они несут ответственность за будущее мира.