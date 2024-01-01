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Состояние 20 пациентов из Белгорода оценивается как тяжелое

В Минздраве подчеркнули, что пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Никита Черненко 2024-01-01 21:03:01
© Фото: Chumakov Sergey news.ru Globallookpress

Состояние пациентов, эвакуированных из Белгорода в Москву после обстрела ВСУ, оценивается как стабильное, 20 пациентов при этом находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве России.

В ведомстве отметили, что на стационарном лечении в Белгороде остается еще 44 человека, включая 6 детей. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Белгорода скончалась четырехлетняя девочка. Таким образом, число жертв атаки возросло до 25 человек.

Президент России Владимир Путин прокомментировал обстрел Белгорода, назвав произошедшее терактом. Президент отметил, что ВС РФ могут ответить Украине, однако наносят удары только по военным объектам.

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