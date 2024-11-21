Танкисты группировки «Север» уничтожили замаскированные опорники ВСУ

Экипажи танков Т-80БВМ из состава группировки войск «Север» уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ, а также украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны России.

Огонь 125-миллиметровых пушек корректировался при помощи беспилотных летательных аппаратов. Российское оборонное ведомство отметило, что для выполнения боевой задачи в этот раз потребовалось всего лишь несколько метких выстрелов.

Нанеся неприятелю огневое поражение, танковое подразделение сменило место дислокации, чтобы не попасть под огонь артиллерии или атаки FPV-дронов врага.

Ранее сообщалось, что танк Т-80 группировки войск «Восток» вышел из неравного боя под Шахтерским благодаря «царь-мангалу».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.