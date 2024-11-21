МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Танкисты группировки «Север» уничтожили замаскированные опорники ВСУ

Огонь танков Т-80БВМ корректировался при помощи беспилотных летательных аппаратов. Они же зафиксировали и попадания.
2024-11-21 11:31:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-80БВМ из состава группировки войск «Север» уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ, а также украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны России.

Огонь 125-миллиметровых пушек корректировался при помощи беспилотных летательных аппаратов. Российское оборонное ведомство отметило, что для выполнения боевой задачи в этот раз потребовалось всего лишь несколько метких выстрелов.

Нанеся неприятелю огневое поражение, танковое подразделение сменило место дислокации, чтобы не попасть под огонь артиллерии или атаки FPV-дронов врага. 

Ранее сообщалось, что танк Т-80 группировки войск «Восток» вышел из неравного боя под Шахтерским благодаря «царь-мангалу».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #танки #танкисты #Т-80БВМ #группировка "север"
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 