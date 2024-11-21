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Китай раскритиковал заявление Пентагона об обмене ядерными ударами

Представитель МИД КНР заявил, что допущение обмена ядерными ударами отражает устаревшее мышление.
Сергей Лебедев 2024-11-21 12:36:18
© Фото: U.S. Space Force, Keystone Press Agency, Global Look Press

Заявление Пентагона о допущении обмена ядерными ударами, при котором США сохранят часть своего арсенала, отражает устаревшее мышление. Об этом сегодня заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

«Соответствующие заявления официальных лиц США отражают устаревшее мышление Штатов, стремящихся к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству», - цитирует РИА Новости слова дипломата.

Ранее представитель Стратегического командования американского Министерства обороны Томас Бьюкенен заявил, что США против применения ядерного оружия. Однако, если настанет такая необходимость, обмен ударами возможен «на наиболее приемлемых условиях».

По словам Бьюкенена, под такими условиями понимаются те, при которых Соединенные Штаты «продолжат лидировать в мире», что означает сохранение резерва стратегических вооружений.

Напомним, в минувшую среду директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что обновление российской ядерной доктрины исключает возможность победы над РФ на поле боя. По его словам, корректировки во многом обесценили усилия НАТО и Соединенных Штатов по нанесению нашей стране «стратегического поражения».

На днях российский президент Владимир Путин утвердил основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. 

#Китай #в стране и мире #сша #ядерное оружие #Арсенал #устаревшее мышление
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