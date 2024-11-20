Нарышкин: обновление ядерной доктрины исключает победу над РФ на поле боя

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что обновление российской ядерной доктрины исключает возможность победы над РФ на поле боя.

«Расширение перечня оснований применения ядерного оружия фактически исключает возможность победы над Вооруженными силами России на поле боя», - сказал Нарышкин в интервью журналу «Национальная оборона».

Кроме этого, он отметил, что изменения в основы государственной политики России в области ядерного сдерживания Запад воспринял настороженно.

Сергей Нарышкин добавил, что эти корректировки во многом обесценили усилия НАТО и Соединенных Штатов по нанесению России «стратегического поражения».

Ранее сообщалось, что президент Турции Эрдоган призвал НАТО обратить внимание на обновления в ядерной доктрине России.