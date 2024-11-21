Депутат Новиков: саммит G20 показал ослабление критики России Западом

Саммит «Большой двадцатки», прошедший в Рио-де-Жанейро, отметился снижением уровня критики России за проведение спецоперации на Украине. Даже в итоговом документе обсуждение СВО свелось лишь к общим формулировкам. На это есть две объективные причины, о которых в программе «Между тем» рассказал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков

«Есть две причины. Во-первых, "двадцатка" включает в себя страны, представленные в БРИКС, который только что собирался в Казани - форум прошел успешно. Все страны, которые представляют мировое большинство на мировых площадках, делают все возможное, чтобы смягчить попытки Запада демонизировать Россию», - заявил депутат.

В это время западные страны находятся в промежуточном положении из-за смены президента в США. В настоящее время никто не знает, как будет вести внешнюю политику Дональд Трамп, вступающий в январе в Овальный кабинет. Джо Байден участвовал в саммите, но все понимают, что он уходящая фигура и его влияние естественным образом ослабевает.

«Пройдет всего несколько месяцев, администрация Трампа начнет реально работать, все прояснится и к следующему саммиту к этому вопросу Запад сможет подойти в лучшей форме», - заявил Новиков.

При этом отношения в США у европейских лидеров осложнены внутренними проблемами. Из-за этого западные политики крайне аккуратны в своих высказываниях, опасаясь за свое будущее.

Напомним, что саммит «Большой двадцатки» прошел с 18 по 19 ноября в бразильском Рио-де-Жанейро. Главное темой встречи стала борьба с голодом и бедностью в мире. Российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Как сообщается агентство Bloomberg, саммит показал, что Запад больше не определяет мировую политику.