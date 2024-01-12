В Белгороде автобусные остановки укрепили бетонными блоками и мешками с песком

Власти Белгородской области приступили к работам по обеспечению безопасности мест массового скопления людей. В первую очередь к таким местам относятся остановки общественного транспорта, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«За последние дни девять остановок обложены мешками с песком, пять остановок обложены бетонными плитами», - сообщил Гладков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Со стороны мэра Белгорода Валентина Демидова поступило предложение использовать специальные модульные конструкции, уточнил губернатор. Их планируется устанавливать там, где объекты инфраструктуры нельзя обезопасить мешками с песком или бетонными блоками. Кроме того, около 400 человек прошли обучение по оказанию первичной доврачебной медицинской помощи.

Напомним, 30 декабря украинские националисты нанесли удар по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Жертвами этого удара стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 горожан пострадали и были госпитализированы.