Небензя: Чехия хотела избежать ответственности за соучастие в обстреле Белгорода

Чехия попыталась избежать ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, после того, как побоялась появиться на заседании СБ ООН 30 декабря. Об этом заявил постпред РФ Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, передает RT.

«Немудрено, ведь отвечать на глазах мировой общественности за гибель мирных жителей куда сложнее, чем прятаться за спинами "старших товарищей" по НАТО», - прокомментировал дипломат.

Спустя пару часов после атаки ВСУ по центру Белгорода Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН с требованием присутствия постпреда Чехии. Тогда, чешская сторона запрос не приняла - глава МИД Чехии заявил о том, что «мы не позволим России вызывать нас куда-то». Москва отметила этот шаг, как проявление трусости и недалекости Праги.

По данным Минобороны России, 30 декабря по Белгороду были выпущены две ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Обе ракеты и часть снарядов РСЗО были сбиты. От падения кассетных частей «Ольхи» и попадания нескольких реактивных снарядов Vampire пострадали свыше 100 человек и погибли 25 мирных жителя, в том числе пятеро детей.