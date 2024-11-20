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В Якутии нашли уникальную мумию саблезубого котенка

Ранее нигде в мире не удавалось обнаружить останки саблезубых кошек с шерстью.
Сергей Лебедев 2024-11-20 09:48:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские ученые изучают уникальную мумию детеныша саблезубой кошки. Ее нашли в 2020 году в Якутии. Считается, что зверь жил около 37 тысяч лет назад и является современником шерстистых мамонтов, а также пещерных львов.

Возраст находки установили путем радиоуглеродного датирования. Исследователи оценили содержание радиоактивного изотопа углерода, который накапливается в организме любого живого существа, пока оно дышит.

Отмечается, что ранее нигде в мире не удавалось обнаружить останки саблезубых кошек с шерстью. Находили только скелеты. Состояние мумии оценивают как очень хорошее. 

В ближайшее время саблезубого котенка отправят на томографию и еще ряд анализов. Их результаты планируют обнародовать в следующем году.

Напомним, ранее ученые узнали, что в центральной части Якутии жил древний человек. Палеонтологам удалось найти орудия труда, например каменный скребок. 

#ученые #якутия #наш эксклюзив #Мумия #котенок #саблезубая кошка
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